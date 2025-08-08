Die Spülmaschine ausräumen? Schnürsenkel zubinden? Auf dem geliebten Surfbrett stehen? Für Ann, Volker und Joe tat schon der Gedanke daran weh. Sie mieden ihn ebenso sehr wie all diese Tätigkeiten. Im Grunde hatten die drei Australier mit ihrem bisherigen Leben abgeschlossen. Sie verbrachten ihre Tage im Schongang, zu groß war die Gefahr, dass es ihnen sonst schmerzhaft ins Kreuz fuhr. So schmerzhaft, dass sie lieber auf Haushalt und Hobbys verzichteten. So schmerzhaft, dass sie davon depressiv wurden.
SchmerzWarum Psychotherapie gegen Rückenschmerzen hilft
Lesezeit: 4 Min.
Mit einer Kognitiven Funktionellen Therapie lassen sich Rückenschmerzen überraschend gut für Jahre lindern. Was die Behandlung so besonders macht.
Von Christina Berndt
Medizin:Ein Schmerzmittel, das Hoffnung macht
Anders als Opioide soll Suzetrigin nicht abhängig machen und kaum Nebenwirkungen haben. Über einen Meilenstein in der Schmerzmedizin – und einen Jungen, der mühelos über glühende Kohlen lief.
Lesen Sie mehr zum Thema