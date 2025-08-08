Mit einer Kognitiven Funktionellen Therapie lassen sich Rückenschmerzen überraschend gut für Jahre lindern. Was die Behandlung so besonders macht.

Von Christina Berndt

Die Spülmaschine ausräumen? Schnürsenkel zubinden? Auf dem geliebten Surfbrett stehen? Für Ann, Volker und Joe tat schon der Gedanke daran weh. Sie mieden ihn ebenso sehr wie all diese Tätigkeiten. Im Grunde hatten die drei Australier mit ihrem bisherigen Leben abgeschlossen. Sie verbrachten ihre Tage im Schongang, zu groß war die Gefahr, dass es ihnen sonst schmerzhaft ins Kreuz fuhr. So schmerzhaft, dass sie lieber auf Haushalt und Hobbys verzichteten. So schmerzhaft, dass sie davon depressiv wurden.