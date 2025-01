Vor sechs Jahren wurde die Ausbildung zum Psychotherapeuten komplett reformiert, doch immer mehr Absolventen hängen in der Luft. Über einen bizarren Finanzierungsstreit.

Von Hannah Schultheiß

Eigentlich hatte sich Maya Antia-Frese auf ihre Weiterbildung gefreut. Sie will Psychologische Psychotherapeutin werden. Das weiß sie seit einem Auslandsjahr in Indien. Dort arbeitete sie mit Kindern, zwei von ihnen hatten eine Autismus-Spektrum-Diagnose. „Da habe ich gemerkt, das liegt mir“, sagt die heute 25-Jährige. 2018 fing sie an, Psychologie zu studieren.