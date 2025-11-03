Manche Pläne beginnen zu kompostieren, wenn sie zu lange im Kopf lagern. Stets gleicht sich der Ablauf dabei. Aus irgendeinem magischen Reich springt eine Idee plötzlich heraus ins Licht des Bewusstseins und löst Freude oder Begeisterung aus. Aus den besseren dieser Einfälle formen sich im Geist dann kleine, meist wenig konkrete Pläne, rein von der Energie getragen, dass das doch irgendwie eine Spitzensache sei. Es folgen Tage, Wochen oder Monate der Inaktivität, in denen der Glanz der Idee verblasst und abstumpft. Währenddessen legen sich neue Einfälle über die bestehenden Ideen und sedimentieren den mentalen Stapel zu einem Kompost aus faulenden Vorhaben. Den letzten Rest erledigen die Zweifel, die mit der Zeit so gut wie jede Idee zernagen, bevor sie umgesetzt werden kann: Selbst die besten Einfälle verlieren ihre Strahlkraft, wenn zu lange in Passivität auf ihnen herumgekaut wird. Was tun – gibt es einen Weg, die Chance auf Umsetzung von Ideen und Plänen zu erhöhen und diesen Kompostkreislauf zu durchbrechen?