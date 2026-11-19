Auch mehr als drei Jahre nach dem Ende der Covid-19-Pandemie geht es Kindern und Jugendlichen in Deutschland psychisch immer noch schlechter als vor der Corona-Zeit. Das zeigt die Langzeitstudie „Copsy“, für die seit 2020 mehr als 3500 junge Menschen zwischen sieben und 21 Jahren und ihre Familien befragt wurden. In den vergangenen Monaten berichteten 21 Prozent der jungen Menschen von einer geminderten Lebensqualität, wie die nun ausgewertete neunte Befragungsrunde ergab. Während des zweiten Lockdowns waren es fast die Hälfte, vor der Pandemie 15 Prozent.