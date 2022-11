Der Schauspieler Evan Peters in seiner Rolle als Serienmörder Jeffrey Dahmer in einer Netflix-Serie.

Interview von Felix Hütten

Krank, verrückt, unzurechnungsfähig? Der Serienmörder Jeffrey Dahmer tötete von 1978 bis 1991 insgesamt 17 Menschen im US-Bundesstaat Wisconsin und konservierte Teile der Leichen in seiner Wohnung. Netflix hat dem Fall eine 10-teilige Serie gewidmet, die Menschen derzeit weltweit millionenfach streamen, selten hat ein Mordfall so viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine der zentralen Fragen in der Gerichtsverhandlung war, ob und in welchem Umfang Dahmer an einer psychischen Krankheit litt. Um dies zu klären, untersuchte und befragte der forensische Psychiater Carl Wahlstrom den Täter für mehr als zwölf Stunden. Ein heikles Unterfangen, da manche Prozessbeobachter ihm vorwarfen, die Taten relativieren zu wollen. Auch heute, gut 30 Jahre nach dem Urteilsspruch, werfen Angehörige der Opfer Netflix eine Ikonisierung des Täters vor.