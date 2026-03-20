Manche, selbst die New York Times, hatten eine Revolution in der Psychiatrie vorhergesagt. Ist ja auch eine so schöne Geschichte: Seit Langem verbotene Substanzen, Psychedelika wie LSD, Ayahuasca, Ecstasy oder Zauberpilze – Hippiedrogen! – werden von mutigen Wissenschaftlern wiederentdeckt, die gegen manchen Widerstand die heilende Wirkung dieser Stoffe erkunden. Diese entpuppen sich als neue Wunderheilmittel gegen Angst, Depression und Sucht. Tatsächlich zeigten erste Studien auch in ernst zu nehmenden Fachzeitschriften vor rund zehn Jahren faszinierende Ergebnisse: hohe Remissionsraten, manche Heilung über Nacht. Die New York Times hätte mal besser auf das Studiendesign schauen sollen: sehr wenige Probanden, keine Kontrollgruppen. Der Hype um die Substanzen war nie gerechtfertigt, hat aber große Hoffnungen geweckt.