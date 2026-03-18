Am Anfang einer neuen Therapie steht oft Euphorie. Doch wenn die Studien größer und methodisch ausgefeilter werden, dann verschwindet diese zuweilen wieder. So scheint es auch mit der Substanz Psilocybin zu sein, die in „Magic Mushrooms“ oder Zauberpilzen steckt und als Mittel gegen hartnäckige Depressionen erprobt wird. Im Fachjournal Jama Psychiatry ist nun die bislang größte und beste deutsche Studie zum Einsatz des Psychedelikums bei Depressionen erschienen. Die Forschenden vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und der Berliner Charité beschreiben ihre Ergebnisse als „nicht eindeutig“. Dennoch sieht das Team um die Psychotherapeutin Lea Mertens weiterhin Potenzial in der Therapie.