Am Anfang einer neuen Therapie steht oft Euphorie. Doch wenn die Studien größer und methodisch ausgefeilter werden, dann verschwindet diese zuweilen wieder. So scheint es auch mit der Substanz Psilocybin zu sein, die in „Magic Mushrooms“ oder Zauberpilzen steckt und als Mittel gegen hartnäckige Depressionen erprobt wird. Im Fachjournal Jama Psychiatry ist nun die bislang größte und beste deutsche Studie zum Einsatz des Psychedelikums bei Depressionen erschienen. Die Forschenden vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und der Berliner Charité beschreiben ihre Ergebnisse als „nicht eindeutig“. Dennoch sieht das Team um die Psychotherapeutin Lea Mertens weiterhin Potenzial in der Therapie.
PsychiatrieZauberpilze gegen Depressionen: Große Studie zeigt Potenzial
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Psilocybin, ein Wundermittel? Die bislang umfassendste deutsche Studie zeigt nun, dass auch Psychedelika nicht allen helfen können – aber manchen schon.
Von Mia Mertens
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Nachhilfe von Drachen: Die Hinweise häufen sich, dass Psychedelika gegen psychische Erkrankungen helfen könnten. Können viele verzweifelte Patienten nun endlich auf Hilfe hoffen?
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