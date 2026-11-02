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MedizinProteine für Kinder: Zu viel des Guten

Lesezeit: 4 Min.

Eiweiß liegt im Ernährungstrend.
Eiweiß liegt im Ernährungstrend.
imago stock/imago/Westend61

Eltern sorgen sich, dass Kinder zu wenig Eiweiß bekommen könnten. Doch der Hype um angereicherte Riegel, Müslis und andere Präparate ist übertrieben – und kann sogar schädlich sein.

Von Werner Bartens

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Es könnte so einfach sein. Keine Wutanfälle mehr am Esstisch, kein trotziges „Will nicht“ vom Dreijährigen, wenn er Frühstück und Abendessen verschmäht. Es gibt schließlich Wege, die Eltern entlasten und Kinder vom Säugling bis zum Schüler konzentrierter, leistungsfähiger und ausgeglichener machen: mehr Eiweiß zu den Mahlzeiten und als Snack zwischendurch. Nicht nur Lebensmittel, die von Natur aus viel Eiweiß enthalten, sollen es demnach sein, sondern auch mit Protein angereicherte Joghurts, Puddings, Drinks, Riegel und aus Pulver zubereitete Präparate. In den sozialen Medien schwärmen Mom- und Dadfluencer von „proteinreichen Schoko-Cookies“ für die „Lunch-Box des ADHS-Kids“ oder warnen davor, dass zu wenig Eiweiß zum Pausenbrot „den Schultag viel anstrengender“ machen würde.

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