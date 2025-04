Kein Finger mehr in den Po?

Viele Männer scheuen Untersuchungen zur Früherkennung von Prostatakrebs. Nun soll das Verfahren umgestellt werden. Fragen an Marc-Oliver Grimm, den Hauptautor der neuen Leitlinie.

Interview von Felix Hütten

Früher Standard, heute kontrovers diskutiert: Die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) hat eine neue Version der S3-Leitlinie Prostatakarzinom vorgestellt. An der Leitlinie haben 22 Fachgesellschaften und Institutionen mitgearbeitet. Für Aufsehen sorgt das Kapitel zu Früherkennung, Diagnostik und Stadieneinteilung: Fortan soll es keine rektale Untersuchung mit dem Finger mehr geben. Sondern? Fragen an Marc-Oliver Grimm, Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Jena.