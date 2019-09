In Deutschland fallen pro Jahr etwa sechs Millionen Tonnen Plastikmüll an.

Die Allgegenwart von Plastik wird zum immer größeren Problem - nicht nur wegen des Mülls, sondern weil es in winzigen Partikeln auch in den menschlichen Körper gelangt. Jetzt hat eine Studie des Umweltbundesamtes und des Robert-Koch-Instituts Plastikrückstände in den Körpern von Kindern nachgewiesen und zwar bei fast allen der 2500 untersuchten Drei- bis 17-Jährigen. Bei einem Viertel der Kinder zwischen drei und fünf war die Belastung mit einzelnen Stoffen so groß, dass es gesundheitlich bedenklich ist.

Demnach wurden Rückstände von elf der 15 untersuchten Inhaltsstoffe im Urin von 97 bis 100 Prozent der Probanden nachgewiesen, berichtet Der Spiegel. Es sei besorgniserregend, dass gerade die jüngsten Kinder als die sensibelste Gruppe am stärksten betroffen seien, sagte die Toxikologin Marike Kolossa-Gehring, eine der Studienautorinnen, dem Magazin. Die Chemikalien stehen in Verdacht, Krebs, Entwicklungs- oder Fruchtbarkeitsstörungen zu verursachen.

Die Grünen, die eine Kleine Anfrage zur Belastung der Bevölkerung mit Chemierückständen an die Bundesregierung gestellt hatten, fordern nun politische Konsequenzen. Die Regierung müsse alles daransetzen, die Menschen vor schädlichen Chemikalien zu schützen, sagte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Bettina Hoffmann.

Mikroplastik kann über Kleidung, Nahrung oder Reinigungs- und Kosmetikprodukte in den menschlichen Körper gelangen. In der Studie zeigte sich einem ARD-Bericht zufolge auch, dass der Grad der Belastung mit dem sozialen Status zusammenhängt: Bei Kindern aus ärmeren Familien wurden tendenziell mehr Plastikrückstände nachgewiesen.