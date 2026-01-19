Der Placeboeffekt ist so etwas wie eine Superkraft mit schlechtem Leumund. Er ist nicht ausreichend verstanden, ethisch umstritten und in seinen Nebenwirkungen schwer einzuschätzen – weshalb er trotz seiner großen Wirkung in der Behandlung von Patienten kaum genutzt wird. Nun zeigen israelische Forschende eine Möglichkeit auf, die den Ruf längerfristig womöglich etwas verbessern kann.
PlaceboforschungWie die Kraft der Gedanken das Immunsystem beeinflussen kann
Lesezeit: 2 Min.
Forschende zeigen, dass positive Erwartungen die Wirkung einer Impfung verstärken können. Sie stellen zugleich eine Methode vor, mit der Menschen lernen können, ihr Gehirn gezielt auf diesen Effekt hin zu aktivieren.
Von Berit Uhlmann
Lesen Sie mehr zum Thema