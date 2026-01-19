Der Placeboeffekt ist so etwas wie eine Superkraft mit schlechtem Leumund. Er ist nicht ausreichend verstanden, ethisch umstritten und in seinen Nebenwirkungen schwer einzuschätzen – weshalb er trotz seiner großen Wirkung in der Behandlung von Patienten kaum genutzt wird. Nun zeigen israelische Forschende eine Möglichkeit auf, die den Ruf längerfristig womöglich etwas verbessern kann.