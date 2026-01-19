Zum Hauptinhalt springen

PlaceboforschungWie die Kraft der Gedanken das Immunsystem beeinflussen kann

Lesezeit: 2 Min.

Und jetzt bitte positiv denken.
Und jetzt bitte positiv denken. (Foto: imago images/MASKOT)

Forschende zeigen, dass positive Erwartungen die Wirkung einer Impfung verstärken können. Sie stellen zugleich eine Methode vor, mit der Menschen lernen können, ihr Gehirn gezielt auf diesen Effekt hin zu aktivieren.

Von Berit Uhlmann

Der Placeboeffekt ist so etwas wie eine Superkraft mit schlechtem Leumund. Er ist nicht ausreichend verstanden, ethisch umstritten und in seinen Nebenwirkungen schwer einzuschätzen – weshalb er trotz seiner großen Wirkung in der Behandlung von Patienten kaum genutzt wird. Nun zeigen israelische Forschende eine Möglichkeit auf, die den Ruf längerfristig womöglich etwas verbessern kann.

