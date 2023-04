Ein Pilz - und schon wird aus einem Menschen ein furchtbares Ungetüm. Szene aus "The Last of Us".

In der TV-Serie "The Last of Us" führt ein Pilz zur Zombie-Apokalypse. Der Mikrobiologe Oliver Kurzai erklärt, welche Gefahren tatsächlich von Pilzen ausgehen - und welche Chancen sie bieten.