MedizinSchwester Ursula weiß immer Rat

Lesezeit: 4 Min.

Pflegekraft in einer Klinik.
Pflegekraft in einer Klinik. (Foto: Jens Büttner)

Eine aktuelle Meta-Analyse zeigt: In vielen Fällen könnten Pflegekräfte Tätigkeiten von Ärzten übernehmen – manchmal sogar besser.

Von Felix Hütten

Unter jungen Ärztinnen und Ärzten, frisch von der Uni, kursiert seit Generationen eine goldene Regel für die ersten Arbeitstage im Krankenhaus: Stell dich bloß gut mit den Pflegekräften! Wenn man als Arzt verzweifelt vor Patient A oder Entscheidung B steht – meist weiß eine erfahrene Pflegekraft Rat. Auf Schwester Ursula oder Pfleger Paul ist eben immer Verlass.

