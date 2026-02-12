Unter jungen Ärztinnen und Ärzten, frisch von der Uni, kursiert seit Generationen eine goldene Regel für die ersten Arbeitstage im Krankenhaus: Stell dich bloß gut mit den Pflegekräften! Wenn man als Arzt verzweifelt vor Patient A oder Entscheidung B steht – meist weiß eine erfahrene Pflegekraft Rat. Auf Schwester Ursula oder Pfleger Paul ist eben immer Verlass.