Unter jungen Ärztinnen und Ärzten, frisch von der Uni, kursiert seit Generationen eine goldene Regel für die ersten Arbeitstage im Krankenhaus: Stell dich bloß gut mit den Pflegekräften! Wenn man als Arzt verzweifelt vor Patient A oder Entscheidung B steht – meist weiß eine erfahrene Pflegekraft Rat. Auf Schwester Ursula oder Pfleger Paul ist eben immer Verlass.
MedizinSchwester Ursula weiß immer Rat
Eine aktuelle Meta-Analyse zeigt: In vielen Fällen könnten Pflegekräfte Tätigkeiten von Ärzten übernehmen – manchmal sogar besser.
Von Felix Hütten
