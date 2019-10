Webseite will angehende Azubis in die Pflege bringen

Hannover (dpa/lni) - Schulabgänger aus Niedersachsen sollen mithilfe einer neuen Internetseite künftig einfacher einen Ausbildungsplatz in der Pflege finden. Die Homepage "Pflege-Helden.info" listet Ausbildungsbetriebe, deren Webseite über einen Link im Portal zudem direkt erreichbar ist. Interessierte müssen nur ihre Postleitzahl eingeben und einen Umkreis wählen, um freie Ausbildungsplätze in der Nähe zu finden, heißt es in einer Mitteilung der Ausbildungsallianz Niedersachsen von Freitag. Das Bündnis aus Kommunen und Verbänden hatte sich vor rund einem Jahr zusammengeschlossen, um den Bedarf an Nachwuchskräften in Pflegeberufen im Land zu sichern. Das neue Internetportal ist eine von mehreren geplanten Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Nach Schätzungen der Landesregierung könnten bis zum Jahr 2030 rund 52 000 Pflegekräfte in Niedersachsen fehlen.