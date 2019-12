Berlin will gegen Leiharbeit in der Pflege vorgehen

Berlin (dpa/bb) - Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will gegen Leiharbeit in der Pflegebranche vorgehen. Da ein solcher Eingriff in den Arbeitsmarkt nur auf Bundesebene möglich sei, werde sich Berlin im Bundesrat für ein Verbot einsetzen, sagte die SPD-Politikerin am Montag. Die Initiative ist Teil eines Maßnahmenpakets, das Kalayci gemeinsam mit Vertretern der Gesundheitsbranche vorstellte.

Der steigende Einsatz von Zeitarbeitskräften sei ein "Anlass zur Sorge", da die Qualität der Pflege durch die wechselnde Belegschaft leide, sagte Kalayci. Zu den weiteren Maßnahmen der Senatorin gehört unter anderem ein Gutachten zu den konkreten Auswirkungen der Leiharbeit auf die Pflege, das die Charité erstellen soll.