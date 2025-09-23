Seit Jahrzehnten bekommen Schwangere in weiten Teilen der Welt diese Empfehlung: Wenn sie Schmerzmittel benötigen, dann sollten sie zu Paracetamol greifen. Es ist für Ungeborene sicherer als andere Schmerzmedikamente.
MedizinIst Paracetamol in der Schwangerschaft gefährlich?
Lesezeit: 4 Min.
Ohne wissenschaftliche Belege warnt Donald Trump vor dem Wirkstoff, dieser könne Autismus verursachen. Derweil lässt die US-Arzneimittelbehörde ein nicht ausreichend erprobtes Mittel zur Behandlung von autistischen Kindern zu.
Von Berit Uhlmann
Schwangerschaft und Geburt:Unter Mühen sollst du Kinder gebären
Kaum eine andere Spezies quält sich so wie wir Menschen dabei, Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Warum ist das so? Nun haben Forscher eine Antwort.
Lesen Sie mehr zum Thema