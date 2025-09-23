Zum Hauptinhalt springen

MedizinIst Paracetamol in der Schwangerschaft gefährlich?

Lesezeit: 4 Min.

In der Schwangerschaft sollten Medikamente immer nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken eingenommen werden.
In der Schwangerschaft sollten Medikamente immer nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken eingenommen werden.

Ohne wissenschaftliche Belege warnt Donald Trump vor dem Wirkstoff, dieser könne Autismus verursachen. Derweil lässt die US-Arzneimittelbehörde ein nicht ausreichend erprobtes Mittel zur Behandlung von autistischen Kindern zu.

Von Berit Uhlmann

Seit Jahrzehnten bekommen Schwangere in weiten Teilen der Welt diese Empfehlung: Wenn sie Schmerzmittel benötigen, dann sollten sie zu Paracetamol greifen. Es ist für Ungeborene sicherer als andere Schmerzmedikamente.

