Medizin Ist Paracetamol in der Schwangerschaft gefährlich? 23. September 2025, 12:19 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

In der Schwangerschaft sollten Medikamente immer nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken eingenommen werden. (Foto: Photographer via www.imago-images.de/imago images/ingimage)

Ohne wissenschaftliche Belege warnt Donald Trump vor dem Wirkstoff, dieser könne Autismus verursachen. Derweil lässt die US-Arzneimittelbehörde ein nicht ausreichend erprobtes Mittel zur Behandlung von autistischen Kindern zu.

Von Berit Uhlmann

