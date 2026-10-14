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Papst Leo XIV.„Wenn noch keine Metastasen vorliegen, könnte die Krankheit für den Papst bald ausgestanden sein“

Lesezeit: 3 Min.

Auf dem Petersplatz in Rom beten Ordensschwestern für den an Lungenkrebs erkrankten Papst.
Auf dem Petersplatz in Rom beten Ordensschwestern für den an Lungenkrebs erkrankten Papst.
Gregorio Borgia/Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Leo XIV. hat ein Adenokarzinom der Lunge. Was ist das überhaupt und wie sind seine Genesungschancen? Ein Lungenspezialist beantwortet die wichtigsten Fragen.

Interview von Christina Berndt

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Viele Menschen bangen um das katholische Kirchenoberhaupt, in dessen Familie gehäuft Krebs aufgetreten ist. Der Lungenfachmann Jürgen Behr leitet die Medizinische Klinik V der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat schon viele Patienten mit Adenokarzinomen der Lunge behandelt.

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