Viele Menschen bangen um das katholische Kirchenoberhaupt, in dessen Familie gehäuft Krebs aufgetreten ist. Der Lungenfachmann Jürgen Behr leitet die Medizinische Klinik V der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat schon viele Patienten mit Adenokarzinomen der Lunge behandelt.
Papst Leo XIV.„Wenn noch keine Metastasen vorliegen, könnte die Krankheit für den Papst bald ausgestanden sein“
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Papst Leo XIV. hat ein Adenokarzinom der Lunge. Was ist das überhaupt und wie sind seine Genesungschancen? Ein Lungenspezialist beantwortet die wichtigsten Fragen.
Interview von Christina Berndt
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