Papst Leo XIV. hat ein Adenokarzinom der Lunge. Was ist das überhaupt und wie sind seine Genesungschancen? Ein Lungenspezialist beantwortet die wichtigsten Fragen.

Auf dem Petersplatz in Rom beten Ordensschwestern für den an Lungenkrebs erkrankten Papst.

„Wenn noch keine Metastasen vorliegen, könnte die Krankheit für den Papst bald ausgestanden sein“

Viele Menschen bangen um das katholische Kirchenoberhaupt, in dessen Familie gehäuft Krebs aufgetreten ist. Der Lungenfachmann Jürgen Behr leitet die Medizinische Klinik V der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat schon viele Patienten mit Adenokarzinomen der Lunge behandelt.