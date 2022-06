Von Gretchen Vogel

Noch vor zehn Jahren wurde Paolo Macchiarini weltweit als Pionier auf dem Gebiet der Stammzellentransplantation gefeiert. Nun hat ein schwedisches Gericht den Chirurgen wegen Körperverletzung verurteilt. In weiteren Anklagepunkten, darunter schwere Körperverletzung, befand das Bezirksgericht in Solna Macchiarini Mitte Juni für unschuldig. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus, gab aber nicht an, wie lange der Mediziner im Falle des Vollzugs hinter Gitter müsste. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren gefordert.