Popstars über dem Bett. In diesem Zimmer der Heckscher-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wohnen zwei Mädchen.

Nach zwei Jahren Pandemie leidet fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten - das zeigen Studien und das spürt man in psychiatrischen Kliniken. Welche Hilfe bekommen Kinder dort und was können Eltern tun?

Von Christina Berndt und Vera Schroeder

Achtung, Tür! Jedes Mal, wenn sich Sarah eine Tür in den Weg stellt, beginnt ein Kampf in ihrem Kopf. Soll sie die Klinke mit der Hand anfassen, wie sie es sich vorgenommen hat? Gar ohne die Handschuhe, die sie oft immer noch trägt? Sie könnte auch warten, bis jemand anderes durch diese Tür kommt und sie öffnet. Manchmal überwindet Sarah sich, manchmal drückt sie sich - und manchmal nimmt sie am Ende doch den Fuß samt Schuh. Variante "Garantiert coronafrei".