Gastbeitrag von Volker Aßfalg

Vor 70 Jahren, im Dezember 1954, wurde die weltweit erste erfolgreiche Nierentransplantation vorgenommen. In den 1960er-Jahren folgten erste Transplantationen von Lunge, Herz, Leber und Bauchspeicheldrüse. Seit den 1980er-Jahren sind solche Transplantationen als Goldstandard in der Therapie von chronischem Organversagen etabliert. Durch eine Transplantation gewinnen die Patienten meist Lebensjahre und in großem Maße neue Lebensqualität hinzu, mit der Erkrankung ist diese ansonsten schwer eingeschränkt. Drei Mal wöchentlich fünf Stunden still liegen für eine Blutwäschebehandlung im Dialysezentrum, ein Leben über Monate mit einem außerhalb des Körpers pumpenden Kunstherz auf einer kardiologischen Intensivstation – Unabhängigkeit und Teilnahme am Leben sieht anders aus.