Drei Impfstoffe sind in Deutschland verfügbar, die an neuere Corona-Varianten angepasst wurden.

Die Stiko spricht sich für die neuen angepassten Covid-Impfstoffe aus. Für wen sie am besten geeignet sind, wer sie nicht braucht und was über die Wirkung bekannt ist: Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Berit Uhlmann

Mittlerweile können in Deutschland drei Impfstoffe verabreicht werden, die speziell an die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 angepasst sind: Biontech/Pfizer und Moderna haben je ein Produkt entwickelt, das an den Omikron-Subtyp BA.1 angepasst wurde. Zusätzlich ist ein weiteres Vakzin von Biontech zugelassen, das sich gegen BA.4 und die in Deutschland dominierende Untervariante BA.5 richtet. Alle neuen Impfstoffe sind als Booster für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Die wichtigsten Fakten zu den neuen Produkten.