Von Hristio Boytchev, Natalie Widmann, Simon Wörpel und Edgar Zanella Alvarenga

Die fossile Industrie ist in bedeutendem Ausmaß an medizinischer Forschung beteiligt, wie eine Datenrecherche zeigt. In den vergangenen sechs Jahren wurden Petro-Unternehmen oder verwandte Organisationen in 180 medizinischen Artikeln als finanzieller Förderer genannt, in weiteren 1000 Artikeln waren Autoren teils Mitarbeiter solcher Unternehmen. Insgesamt wurden die Artikel, die mit der fossilen Industrie in Verbindung gebracht werden können, in mehr als 18 000 anderen Artikeln zitiert, und 29 wurden jeweils mehr als 100-mal zitiert, heißt es in der Analyse im Fachjournal BMJ.