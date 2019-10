Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an William Kaelin (Universität Harvard) und Gregg Semenza (Johns Hopkins University) aus den USA sowie Sir Peter Ratcliffe (Universität Oxford) aus Großbritannien. Sie werden für die Entdeckung molekularer Mechanismen geehrt, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Sauerstoff ist unentbehrlich für die meisten Lebensvorgänge. Tiere etwa brauchen ihn, um die in Nahrung gespeicherte Energie, dem Körper zugänglich zu machen. Zugleich ist ein Zuviel von der Substanz auch außerordentlich gefährlich für Zellen, weil Sauerstoff äußerst aggressiv sein kann. Die drei jetzt ausgezeichneten Wissenschaftler haben untersucht, wie Zellen Sauerstoff einerseits messen, andererseits aber auch auf unterschiedliche Mengen reagieren und welche molekularen Mechanismen dafür zuständig sind. Die Entdeckungen helfen heute, Patienten mit Sauerstoffarmut zu helfen, sie kommen aber auch Menschen mit anderen Leiden und Krebserkrankungen zugute.

Die Entdeckungen sind von hoher klinischer Relevanz

Als Grund für die Auszeichnung nannte die Jury die außerordentliche klinischen Bedeutung dieser Entdeckungen. So untersuchte Gregg Semenza das Gen, das den Bauplan für das Hormon Erythropoietin an die Zellen liefert. Dieser Wachstumsfaktor ist auch als Epo bekannt, er fördert die Bildung roter Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport im Körper verantwortlich sind. Sir Peter Ratcliffe untersuchte, wie das Epo-Gen auf unterschiedliche Sauerstoffmengen im Blut reagiert. Beide Forscher stießen überall im Gewebe auf auf biologische Sauerstoff-Sensoren. Der Krebsforscher William Kaelin fand indessen heraus, welche Rolle Sauerstoff bei der Entstehung von Krebs spielt.

Wie im Vorjahr ist der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotiert. Diese Summe erhalten auch die Gewinner in den Kategorien, Physik, Chemie und Literatur sowie des Friedensnobelpreises. Die Auszeichnungen werden im Laufe der Woche verkündet. Offiziell geehrt werden die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Für die Entwicklung neuartiger Krebstherapien waren im vergangenen Jahr die beiden Immunologen James Allison aus den USA und Tasuku Honjo aus Japan mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet worden. In 110 Jahren haben bislang 219 Personen den Medizinnobelpreis erhalten, darunter zwölf Frauen.

907 Personen und 24 Organisationen haben bislang den Nobelpreis in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften erhalten. Der Wirtschaftsnobelpreis ist zwar kein offizieller Nobelpreis, wird meist aber dazugerechnet. Vier Persönlichkeiten sowie das UN-Flüchtlingswerk (UNHCR) wurden bereits zweimal, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) sogar dreimal geehrt.

