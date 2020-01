Im Jahr 1944 brechen in New York innerhalb weniger Stunden mehrere Menschen zusammen. Gesicht und Körper aller Patienten haben eine ungewöhnliche Farbe.

Der Erste stürzte gegen acht Uhr morgens zu Boden. Wie hingemäht lag er auf dem Bürgersteig, was in dieser Gegend New Yorks kein großes Aufsehen erregt hätte, wäre da nicht sein Gesicht gewesen. Es war knallblau. Der Mann wurde in die nächstgelegene Klinik gebracht. Zweieinhalb Stunden später kam ein weiterer hinzu - ein Azurton zog sich über Hände und Gesicht. In den folgenden Stunden wurden weitere Männer eingeliefert, insgesamt waren es elf Patienten mit auffälligen Blaufärbungen; bei einem war der ganze Körper betroffen. Die Haut aller Patienten war kalt, der Blutdruck niedrig. Keiner der Männer war bei klarem Bewusstsein. Alle waren älter und offenkundig bettelarm.