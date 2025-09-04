Für die nächste Infektsaison wäre es doch eine feine Sache: Einfach ein Spray in die Nase geben, und die heranschwirrenden Viren und Bakterien hätten keine Chance mehr. Ob eingekeilt zwischen schniefenden Menschen in Bussen und Bahnen oder während des größten Austauschs von Aerosolpartikeln der Welt, des Oktoberfests – der Schutz vor Ansteckung bliebe stabil. Auf den ersten Blick könnte diese Vision durch die Arbeit von Ärzten und Wissenschaftlern der Universität des Saarlandes endlich Wirklichkeit werden. Die Forscher aus Saarbrücken zeigen in einer klinischen Studie schließlich, dass ein antiallergisches Nasenspray mit dem Wirkstoff Azelastin das Risiko einer Corona-Infektion um zwei Drittel verringert.
MedizinDreimal sprühen, nie wieder Corona?
- Wissenschaftler der Universität des Saarlandes zeigen in einer Studie, dass ein Nasenspray mit Azelastin das Corona-Infektionsrisiko um zwei Drittel verringert.
- In der 450 Teilnehmer umfassenden Studie infizierten sich 2,2 Prozent der Azelastin-Gruppe mit Sars-CoV-2, während es in der Kontrollgruppe 6,7 Prozent waren.
- Das rezeptfreie Nasenspray soll bestehende Schutzmaßnahmen wie Impfungen ergänzen, aber nicht ersetzen, besonders für Risikogruppen in Hochinzidenzphasen.
Zu Beginn der Erkältungssaison berichten Wissenschaftler von einem einfach anzuwendenden Nasenspray gegen Sars-CoV-2 und andere Erreger. Die üblichen Schutzmaßnahmen ersetzt das Medikament aber nicht.
Von Werner Bartens
