Molekulare Maschinen lassen sich so programmieren, dass sie Wirkstoffe gezielt nur in einem Gewebetyp abliefern. Das könnte neue Wege in der Gen- und Krebstherapie eröffnen.

Von Hanno Charisius

Bakterien haben es vorgemacht: Mit molekularen Spritzen injizieren sie Proteine in Zellen, um ihre Opfer zu manipulieren, sich gegen Feinde zu verteidigen oder gegen Konkurrenten durchzusetzen. Nun ist es einer Forschergruppe gelungen, dieses natürliche System so umzuprogrammieren, dass die Nanospritzen Wirkstoffe gezielt in Zellen transportieren. Damit werde eine Reihe therapeutischer Anwendungen vorstellbar, berichtet das Team um den Chemiker Feng Zhang vom Broad Institute in Cambridge, Massachusetts, im Wissenschaftsmagazin Nature.