Wer vor 30, 40 Jahren seine Muskeln im Fitnessstudio stählte, konnte sich vielleicht mancher verstohlen anerkennender Blicke sicher sein, gleichzeitig hatte Krafttraining seinerzeit einen eher schmuddeligen Ruf – angesiedelt irgendwo zwischen Oberflächlichkeit und Halbwelt. Sportlern wurde das Training im Studio selbstverständlich zugestanden, ansonsten galt jedoch die ebenso leibfeindliche wie arrogante Gleichung: dicke Muskeln, dünner Verstand.