Wer die Ergebnisse mutwillig verzerren und überinterpretieren will, kann aus der aktuellen Studie einen Beweis dafür ableiten, dass Multivitamin-Präparate das Leben verlängern. Wer hingegen seriöse Einschätzungen bevorzugt, dürfte zu dem Fazit kommen, dass die Einschränkungen und Fragezeichen so massiv sind, dass sich ein Nutzen der Supplemente mit der Analyse der Präventivmediziner um Howard Sesso nicht belegen lässt. Diesen Spoiler muss man vorausschicken, denn der Hype um Vitaminzusätze und Nahrungsergänzungsmittel hat mittlerweile erstaunliche Ausmaße erreicht.