Zum Hauptinhalt springen

MedizinLänger leben mit Multivitaminen – schön wär's ja

Lesezeit: 2 Min.

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland nimmt laut der Verbraucherzentrale regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu sich.
Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland nimmt laut der Verbraucherzentrale regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu sich. IMAGO/Zoonar.com/MAREVGENNA/IMAGO/Zoonar

Ein Supplemente-Mix verlangsame die „epigenetischen Uhren“, heißt es in einer neuen Studie. Lässt sich auf diese Weise also das Altern aufhalten? Was die Befunde aus dem Labor tatsächlich verraten.

Von Werner Bartens

Wer die Ergebnisse mutwillig verzerren und überinterpretieren will, kann aus der aktuellen Studie einen Beweis dafür ableiten, dass Multivitamin-Präparate das Leben verlängern. Wer hingegen seriöse Einschätzungen bevorzugt, dürfte zu dem Fazit kommen, dass die Einschränkungen und Fragezeichen so massiv sind, dass sich ein Nutzen der Supplemente mit der Analyse der Präventivmediziner um Howard Sesso nicht belegen lässt. Diesen Spoiler muss man vorausschicken, denn der Hype um Vitaminzusätze und Nahrungsergänzungsmittel hat mittlerweile erstaunliche Ausmaße erreicht.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite