Warum werden manche Menschen kaum von Mücken gestochen, während andere sehr anziehend auf die Insekten wirken? Und welche Abwehrmittel bringen wirklich etwas?

Von Valentina Reese

Zwei Menschen schlafen im selben Bett in einer lauen Sommernacht. Am nächsten Morgen findet der eine, der gut zugedeckt näher an der Tür als am Fenster gelegen hat, ein halbes Dutzend Mückenstiche auf einem der wenigen Körperteile, die unbedeckt waren: dem Fußknöchel. Der andere lag mit nackten Beinen, ärmellos und ohne Decke gleich neben dem offenen Fenster und wurde nicht gestochen. Nicht einmal. Es gibt sie, diese Auserwählten, oder, wenn man es aus Perspektive der Mücken betrachtet: die Nicht-Auserwählten. Diese Menschen, die für die kleinen Blutsauger unsichtbar zu sein scheinen.