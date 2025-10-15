Viele Frauen fühlen sich in den Tagen vor ihren „Tagen“ müde, erschöpft und gereizt. Bevor die Periode losgeht, schlafen sie oft schlecht, die Brüste spannen, Kopf, Gelenke und Rücken schmerzen. Schätzungen zufolge sind etwa 20 bis 30 Prozent aller Frauen vor dem Eintreten der Regelblutung von psychischen und physischen Symptomen geplagt. Zusammengefasst werden diese unter der Diagnose prämenstruelles Syndrom, kurz PMS. Einen einheitlichen Kriterienkatalog dafür gibt es allerdings nicht.