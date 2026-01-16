Wo ist Mikroplastik eigentlich noch nicht gefunden worden? Erst praktisch überall in der Umwelt – vom Nord- bis zum Südpol, in der Tiefsee und auf den höchsten Gipfeln. Dann ging die Sucherei im Körper weiter. Fündig wurden die Labore unter anderem in der Lunge, im Gehirn, in den Eingeweiden, in den Blutgefäßen, im Sperma, den Eierstöcken, der Muttermilch, hat eigentlich schon jemand in den Tränen gesucht? Mikro- und das noch kleinere Derivat Nanoplastik ist heute nicht nur sprichwörtlich überall zu finden, sondern wirklich überall. Nun berichtet der britische Guardian, es gebe Zweifel an den Mikroplastikfunden im menschlichen Körper. Das werfe die Frage auf, wie besorgt die Menschen über Mikroplastik in ihrem Körper tatsächlich sein sollten, heißt es in dem Text.