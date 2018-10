1. Oktober 2018, 05:34 Uhr Migräne bei Kindern Einfach die Hölle

Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an Kopfschmerzen und Migräne. Schnell werden Smartphones und Computer als Grund vermutet - doch meist sind ganz andere Faktoren schuld.

Von Astrid Viciano

Was für ein Anblick. David Jocic lehnt lässig in roter Trainingsjacke an der Lehne eines Holzstuhls, scherzt mit den Ärzten der Münchner Ambulanz und mit seiner Mutter, die immer wieder in lautes Gelächter ausbricht. Der 13-Jährige ist an Migräne erkrankt, passt aber heute so wenig in das Bild leidgeplagter Kopfschmerzpatienten wie ein ungebetener Gast, der sich heimlich auf ein Familienfoto gedrängt hat. Weil er trotz Erkrankung so vergnügt ist. Aber auch, weil sein Beispiel pauschale Urteile über die Auslöser von ...