Zum Hauptinhalt springen

MedizinWarum bekam Mette-Marit so schnell eine neue Lunge?

Lesezeit: 3 Min.

Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose, einer Erkrankung, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt und verhärtet.
Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose, einer Erkrankung, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt und verhärtet. Per Ole Hagen/Getty Images

Nicht einmal zwei Wochen stand die norwegische Kronprinzessin auf einer Warteliste für eine Lungenspende. Wie kann das sein? Und wie lange müssen Patienten in Deutschland im Schnitt warten?

Von Christina Berndt

SZ bei Google bevorzugen

Das Warten währte nur kurz. Keine zwei Wochen hat es gedauert, bis Mette-Marit von Norwegen eine Spenderlunge erhalten hat. Erst am 5. Juni war die schwer an einer Lungenfibrose erkrankte Kronprinzessin auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden, am 17. Juni wurde die Öffentlichkeit bereits über ihre Operation informiert. Den Angaben des Reichskrankenhauses in Oslo zufolge, wo die Transplantation stattfand, geht es der 52-Jährigen gut.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite