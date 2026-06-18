Nicht einmal zwei Wochen stand die norwegische Kronprinzessin auf einer Warteliste für eine Lungenspende. Wie kann das sein? Und wie lange müssen Patienten in Deutschland im Schnitt warten?

Das Warten währte nur kurz. Keine zwei Wochen hat es gedauert, bis Mette-Marit von Norwegen eine Spenderlunge erhalten hat. Erst am 5. Juni war die schwer an einer Lungenfibrose erkrankte Kronprinzessin auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden, am 17. Juni wurde die Öffentlichkeit bereits über ihre Operation informiert. Den Angaben des Reichskrankenhauses in Oslo zufolge, wo die Transplantation stattfand, geht es der 52-Jährigen gut.