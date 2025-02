Werner Bartens

Geschmäcker sind unterschiedlich. Zudem liegt es nun mal an der kulturellen Prägung, wenn in hiesigen Breiten eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Insekten auf der Speisekarte besteht. In anderen Regionen der Welt ist es hingegen üblich, gelegentlich Käfer, Schrecken, Schaben und Flügeltiere zu essen. Warum also nicht mal bestrahlte Mehlkäferlarven auf dem Menüplan? Im Januar hat die EU mittels Durchführungsverordnung 2025/89 verkündet, dass „UV-behandeltes Pulver ganzer Larven von Tenebrio molitor“, vulgo: dem Mehlkäfer, in der Union in Verkehr gebracht werden dürfen. In dieser Woche ist der Erlass in Kraft getreten.