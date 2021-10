Eine Infektion mit dem Zytomegalievirus in der Schwangerschaft kann für das Kind gefährlich werden. Bislang fehlt eine zugelassene Therapie. Das könnte sich bald ändern.

Von Anneke Meyer

Als ich in der zehnten Woche schwanger bin, ruft mich meine Frauenärztin an: "Ich hätte Ihnen das wirklich gerne erspart, aber wir haben eine ganz frische Zytomegalie-Infektion bei Ihnen festgestellt. Googeln Sie jetzt nicht, was das ist. Ich habe Ihnen einen Termin für morgen beim Spezialisten gemacht - dort wird Ihnen alles erklärt."