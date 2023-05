Von Werner Bartens

Bei dieser originellen Spezies namens Mensch hängt ja irgendwie alles mit allem zusammen. Eigentlich eine gute Idee also, bei Krankheit und Leid gelegentlich auch solche Therapien einzusetzen, die nicht das Übel an der Wurzel packen, das heißt nicht die primäre Ursache des Leidens bekämpfen, sondern die sich den Beschwerden auf Umwegen nähern. Auf den ersten Blick mag es abwegig erscheinen, chronische Schmerzen mit Antidepressiva zu behandeln, auf den zweiten Blick ist der Zusammenhang zwischen körperlichen und seelischen Schmerzen allerdings ziemlich naheliegend. Schließlich ist bekannt, dass physische Pein schwer auf die Stimmung drückt. Umgekehrt verändert eine depressive Neigung auch die Schmerzschwelle und macht anfälliger für körperliche Beschwerden. Zudem ähneln sich neurochemisch die Hirnregionen, die physischen Schmerz verarbeiten, und jene, in denen die Stimmung moduliert wird.

In einem umfangreichen Cochrane Review wurde nun analysiert, wie gut Antidepressiva gegen chronische Schmerzen helfen. Als chronischer Schmerz werden Beschwerden definiert, die bereits länger als drei Monate anhalten - weltweit leidet mindestens einer von fünf Erwachsenen darunter. In vielen Ländern Europas, aber auch in Teilen Afrikas sind chronische Schmerzen weitaus häufiger und betreffen ein Drittel bis die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung. Kein anderes Leiden führt zu so vielen Krankheitstagen, Frühverrentungen und dauerhaften Einschränkungen im Alltag.

Cochrane Reviews - dieser umfasst 278 Seiten - gelten als ausgesprochen gründlich, weil dafür nach umfangreicher Literaturrecherche nur die Daten aus den methodisch hochwertigsten Studien in einer Metaanalyse berücksichtigt werden. Die aktuelle Zusammenschau von 176 Studien mit mehr als 28 000 Patienten erbrachte allerdings ernüchternde Ergebnisse. Demnach gibt es für die meisten Antidepressiva nur ungenügende Evidenz, dass sie gegen chronische Schmerzen wirksam sind und ohne Bedenken für längere Zeit angewendet werden können. Die Autoren erfassten als Medikamentenwirkung nicht nur eine substanzielle Schmerzlinderung, sondern bezogen auch Veränderungen von Stimmung, Schlaf, Lebensqualität und körperlichen Funktionen ein.

Auch die langfristigen Auswirkungen von Antidepressiva sind bislang nicht verstanden

Unter den untersuchten Medikamenten waren gängige Antidepressiva und Blockbuster wie Amitriptylin, Fluoxetin, Citalopram, Paroxetin, Sertralin und Duloxetin - doch nur das letztgenannte zeigte zumindest kurzfristig eine klinisch relevante Schmerzlinderung. Obwohl bei der Studienauswahl hohe Qualitätsstandards angelegt wurden, bemängelten die Autorinnen und Autoren die insgesamt nur mittelmäßige Güte der Untersuchungen. So betrug die durchschnittliche Studiendauer lediglich zehn Wochen, was sehr kurz ist, wenn die Wirkung von Behandlungen gegen chronische Schmerzen untersucht wird.

"Chronische Schmerzen sind ein globales Gesundheitsproblem", sagt die Hauptautorin der Studie, Tamar Pincus von der Universität Southampton. "Millionen Menschen weltweit bekommen Antidepressiva dagegen verschrieben, doch es gibt weder ausreichende wissenschaftliche Beweise dafür, dass sie gut helfen, noch sind die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit bisher wirklich verstanden." Die Studien seien einfach nicht gut genug, noch dazu sei knapp die Hälfte von ihnen von der Pharmaindustrie finanziert worden, Marketinginteressen seien daher nicht auszuschließen.

"Wir werden die zuständigen Behörden wie das NICE in Großbritannien und die FDA in den USA auffordern, ihre Richtlinien zu aktualisieren, um die aktuelle wissenschaftliche Evidenz aufzunehmen", sagt der Statistiker Gavin Stewart von der Universität Newcastle, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. "Und die Geldgeber sollten aufhören, kleine und verzerrte Studien zu finanzieren, denn es ist komplex, den Nutzen einer Therapie gegen chronische Schmerzen zu erfassen."

Die Studienautoren geben zu, dass chronische Schmerzen zwar "unglaublich häufig" seien, aber es "leider sehr wenig gibt, was wir dagegen tun können", so Pincus. Gute Evidenz gibt es vor allem für nicht-pharmakologische Maßnahmen: Mehr Bewegung, gezielte körperliche Aktivität, weniger Stress, ein gesünderer Lebensstil und - besonders schwer umzusetzen bei chronischen Schmerzen - die Zuversicht auf Besserung der Beschwerden können erwiesenermaßen helfen. In den vergangenen Jahren sind die pharmakologischen Optionen für Ärzte bei Patienten mit Dauerschmerzen zudem kleiner geworden: Opioide gelten nur noch selten als Option, nicht zuletzt, weil viele Patienten abhängig werden. Paracetamol und Ibuprofen sind auf Dauer auch keine Mittel der Wahl. Aus diesen Gründen hat die Gabe von Antidepressiva in den vergangenen Jahren zugenommen; allein Amitriptylin (Handelsname "Saroten") wurde in den vergangenen zwölf Monaten in Großbritannien zehn Millionen Mal verordnet.

Schmerzpatienten sollen ihre Mittel trotzdem nicht gleich absetzen

In der Praxis gibt es allerdings immer wieder positive Erfahrungen mit Antidepressiva bei chronischen Schmerzen, die den Einsatz nach sorgfältiger Untersuchung und Abwägung nahelegen. "Bei Patienten mit chronischen Nervenschmerzen ist die Evidenz ganz gut", sagt Marcus Schiltenwolf, Leiter der Abteilung für Konservative Orthopädie und Schmerztherapeut an der Uniklinik Heidelberg, der jedoch für sonstige Schmerzbilder als erste Wahl auf einen veränderten Lebensstil, körperliche Aktivierung und gegebenenfalls Psychotherapie setzt.

Die Cochrane-Autoren fordern nicht, dass Schmerzpatienten ihre Antidepressiva sofort absetzen. Schließlich seien für die Metaanalyse Patientengruppen untersucht worden. Im Einzelfall könnten die Medikamente durchaus hilfreich sein, was sich nur nicht in der Gesamtauswertung zeige. Zudem könne der Placeboeffekt, also der Glaube daran, dass die Mittel helfen, erheblich zur Schmerzlinderung beitragen. Während des nächsten Besuchs beim Hausarzt sei es aber sinnvoll, wenn die Patienten mit ihrem Doktor über die weitere Medikation diskutieren, so Pincus.

Das weltweite Schmerzproblem lässt sich zudem nicht allein medizinisch lösen. Manche Menschen - darunter Senioren, Frauen, chronisch Kranke und Arbeitslose - sind häufiger von chronischen Schmerzen betroffen und offenbar anfälliger dafür. Eine wichtige Rolle spielt die sozioökonomische Schicht - wer zu einer Gruppe mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung gehört, klagt häufiger über Schmerzen, empfindet sie intensiver und fühlt sich stärker von den Symptomen beeinträchtigt. Wie sehr sich psychisches Leid und körperliche Beschwerden überlappen, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in Studien gezeigt. Wer sich von einer Gruppe ausgegrenzt fühlt, wer allein ist, ohne Perspektive und niedergeschlagen, wird beispielsweise empfindlicher für physische Schmerzen und schlicht dünnhäutiger. Seelischer Schmerz tut auch körperlich weh. Und dann hilft es manchmal nicht mal, wenn der Arzt kommt.