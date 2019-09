Nürnberg (dpa/lby) - Erstmals nach mehr als 200 Jahren haben in Nürnberg wieder Medizinstudenten ihr Studium beendet: An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) hätten 38 Absolventen abgeschlossen, teilte die Einrichtung am Freitag mit. Sie waren vor fünf Jahren als erster Jahrgang an der PMU gestartet. Diese wurde 2014 mit 50 Plätzen pro Jahr gegründet. Nürnberg ist der zweite Standort der PMU nach Salzburg.

Der Studiengang ist in Kooperation mit dem kommunalen Klinikum Nürnberg angelegt. "Die Studierenden beleben unseren Klinikalltag und die Forschungsaktivitäten erhalten einen enormen Schub", sagte Achim Jockwig, der Vorstandsvorsitzende des Klinikums. Als dritter Partner ist die Technische Hochschule Nürnberg für das naturwissenschaftliche Lehrangebot zuständig.

Der Studiengang soll auch helfen, den Ärztemangel abzufedern: "Die Universität leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des ärztlichen Nachwuchses", sagte Jockwig. In Nürnberg bewerben sich jährlich etwa 300 Interessierte für das fünfjährige Privatstudium, für das Studierende 15 000 Euro Studiengebühren pro Jahr zahlen müssen. 20 bis 25 Prozent werden mit Stipendien gefördert.

Zuletzt hatten im 19. Jahrhundert junge Menschen in Nürnberg Medizin studiert - an der Altdorfina der damaligen Hochschule der Reichsstadt Nürnberg, bis diese vor mehr als 200 Jahren geschlossen worden war. Allerdings existiert im benachbarten Erlangen eine große medizinische Fakultät.