Der Medizin -Nobelpreis geht dieses Jahr an die US-Amerikaner Gary Ruvkun und Victor Ambros für die Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der Genregulierung. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Mit der Preiskategorie Physiologie oder Medizin wird traditionell die alljährliche Nobelpreis-Saison eingeläutet.

Die beiden Forscher hätten ein grundlegendes Prinzip zur Steuerung der Genaktivität entdeckt, hieß es. „Ihre bahnbrechende Entdeckung offenbarte ein völlig neues Prinzip der Genregulierung, das sich als wesentlich für mehrzellige Organismen, einschließlich des Menschen, erwies“, so das Nobelkomitee in seiner Begründung. MicroRNA erweise sich als grundlegend wichtig für die Entwicklung und Funktion von Organismen.

Die in den Chromosomen gespeicherte Information kann mit einer Gebrauchsanweisung für alle Zellen des Körpers verglichen werden. Jede Zelle enthält dieselben Chromosomen und damit denselben Satz von Genen. Verschiedene Zelltypen wie Muskel- und Nervenzellen haben trotzdem sehr unterschiedliche Eigenschaften. Dafür spielen Mechanismen der Genregulation eine Rolle, wie sie von Ambros und Ruvkun beschrieben wurden.

Die Entdeckung der beiden war eine riesige Überraschung für die Fachwelt. Sie wollten eigentlich die Frage klären, warum zwei Fadenwürmer in ihrem Labor so unterschiedlich aussahen und vermuteten Mutationen dahinter, also Veränderungen an den Genen. Was sie aber fanden, war ein komplett neuer und auch vollkommen unerwarteter Regulationsmechanismus, mit dem Zellen die Aktivität ihrer Gene steuern können.

MicroRNAs schalten Gene vorübergehend ab, dann kann die Zelle die biochemischen Anweisungen darin nicht mehr umsetzen. Bindet eine MicroRNA zum Beispiel an ein Gen, das das Wachstum eines Fadenwurms bremst, wächst der Wurm schneller. Bindet es eine passende MicroRNA an ein Gen, das dafür sorgt, dass der Wurm immer länger wird, stoppt das Wachstum. Es gibt viele verschiedene MicroRNAs – über 1000 wurden bislang gezählt – die alle verschiedene Genen steuern. Viele dieser MicroRNAs findet man auch in menschlichen Zellen. Werden die Gene nicht sauber reguliert, können Krankheiten entstehen, Krebs zum Beispiel oder das Wachstum kann gestört sein.

Einen praktischen Nutzen, wie zum Beispiel eine Impfung gegen Coronaviren oder ein Mittel gegen Krebs, ließ sich daraus noch nicht ableiten. Es ist bislang vor allem ein Werkzeug für die Grundlagenforschung gewesen – hilfreich, um zu klären, welche Funktion ein Gen in einem Lebewesen hat.

Victor Ambros arbeitet an der University of Massachusetts Medical School, Gary Ruvkun an der Harvard Medical School sowie am Massachusetts General Hospital.

Feierliche Übergabe findet erst im Dezember statt

Die Nobelpreise sollen laut Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel diejenigen ehren, die der Menschheit in den einzelnen Kategorien im vorangegangenen Jahr den größten Nutzen erwiesen haben. Sie können dabei an einen Einzelpreisträger oder an bis zu drei Gewählte gleichzeitig gehen. Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1901 wurden bislang insgesamt 227 Menschen mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet, darunter 13 Frauen.

Im vergangenen Jahr ging der Medizin-Preis an die in Ungarn geborene Biochemikerin Katalin Karikó und den US-Immunologen Drew Weissman. Sie erhielten ihn für ihre Grundlagenarbeit an der mRNA-Technologie, die die unheimlich schnelle Entwicklung von Corona-Impfstoffen ermöglicht hatte.

Am Dienstag und Mittwoch werden die Nobelpreisträger in den Kategorien Physik und Chemie auserkoren, ehe am Donnerstag der Literaturnobelpreis folgt. Am Freitag wird dann der Friedensnobelpreis vergeben – er ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird. In Stockholm folgt zum Abschluss Anfang kommender Woche der Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften. Er geht als einzige der Auszeichnungen nicht auf das Testament Nobels zurück.

Feierlich überreicht werden alle Nobelpreise traditionell an Nobels Todestag, dem 10. Dezember. Dotiert sind die Auszeichnungen in diesem Jahr erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen (knapp 970 000 Euro) pro Kategorie. Teilen sich zwei Preisträger die Ehrung, wird dieses Preisgeld unter ihnen aufgeteilt.