7. Dezember 2018, 20:37 Uhr Medizin Mysteriöses Leiden

Eine ominöse Nervenkrankheit befällt Kinder in Europa und den USA, bei der es zu Lähmungen und Muskelschwäche kommt. Die Ursache ist ungewiss, eine Therapie gibt es nicht.

Von Werner Bartens

Ob es das letzte Mal war, dass der Junge auf das Klettergerüst gestiegen, herumgetobt und gerutscht ist? Und wie die Siebenjährige den Hügel hinab rennt, atemlos japsend vor Glück, kann sie das nächste Woche auch noch? Was für ein Spätsommer und Herbst voller Hoffen und Bangen, denn da ist immer diese Angst. Was, wenn das Kind doch ins Krankenhaus muss und dort sogar beatmet werden soll? Was für ein Gefühl, wenn die Eltern ihrem Kind in der Klinik einen Gutenachtkuss ...