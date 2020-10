Von Astrid Viciano

Als Janina Malik sich an jenem Junitag vor zehn Jahren ins Bett legte, konnte sie nicht ahnen, dass ihr Leben am nächsten Morgen nie mehr so sein würde wie vorher. Als sie aufwachte, konnte sie nicht mehr richtig sprechen, ihre Gliedmaßen nicht mehr stillhalten, auch der Kopf wackelte wild hin und her. "Es war wie ein Totalausfall meines ganzen Körpers", erinnert sich die 38-Jährige heute.