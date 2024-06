Von Werner Bartens

Es ist ein Kreuz: Seit sich die Menschen und ihre Ahnen in der Frühgeschichte aus dem Urschlamm erhoben und den aufrechten Gang eingeübt haben, fährt es ihnen in den Rücken. Zwar sind wissenschaftliche Fallberichte aus der Steinzeit nicht erhalten, doch spätestens als die Menschheit sesshaft wurden, nahm die Pein in der Lende epidemische Ausmaße an. Ischias, Hexenschuss, Lumbago oder auch „nicht-spezifischer Kreuzschmerz“, wie die 108-seitige „Nationale Versorgungsleitlinie“ betitelt ist – die Namen sind vielfältig für das, was der Einzelne umgangssprachlich mit dem Stoßseufzer „Ich hab‘ Rücken“ umschreibt.