Dresden (dpa/sn) - Die Technische Universität Dresden (TUD) baut gemeinsam mit einer Stiftung ein neues Zentrum für Digitale Gesundheit auf. Damit soll das Potenzial der Digitalisierung in der Medizin für eine bessere Versorgung von Patienten erschlossen werden, wie die Else Kröner-Fresenius Stiftung und die TUD bei der Vertragsunterzeichnung am Mittwoch mitteilten. An dem neuen Zentrum soll die Dresdner Hochschulmedizin unter anderem mit der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik zusammenarbeiten und neue Materialien und Technologien interdisziplinär erforschen.

"Der hauptsächliche Zweck des neuen Zentrums liegt für mich darin, neueste Diagnose- und Therapieverfahren gemeinsam von Medizinern und Technikwissenschaftlern zu entwickeln und frühzeitig nutzbar werden zu lassen", erklärte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange bei der Vertragsunterzeichnung.

Die Else Kröner-Fresenius Stiftung aus Bad Homburg fördert das Zentrum über zehn Jahre mit 40 Millionen Euro. Die im Jahr 1983 gegründete Stiftung hat nach eigenen Angaben zum Ziel, die medizinischen Wissenschaften zu fördern, vorrangig auf den Gebieten der Erforschung und der Behandlung von Erkrankungen.