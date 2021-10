Interview von Christina Berndt und Felix Hütten

Jahrzehntelang hat Gerd Antes dafür gekämpft, dass medizinische Behandlungsmethoden wissenschaftlich überprüft und Patienten vor unwirksamen Therapien geschützt werden. Er gilt damit als Wegbereiter der Evidenzbasierten Medizin (EbM) in Deutschland. In der Pandemie hat sich Antes immer wieder kritisch zu Maßnahmen geäußert, weil es an Nutzen für deren Beweiskraft fehle, und bessere Studien gefordert. Zugleich aber beteiligte er sich an Initiativen und unterstützte Aktionen, die es mit den Fakten nicht so genau nahmen, zuletzt die Videoaktion #allesaufdentisch. Ausgerechnet.