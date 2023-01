Von Werner Bartens

Cholesterinsenker könnten etliche Menschen vor Herzinfarkt und Schlaganfall und damit auch vor einem frühzeitigen Tod bewahren - auch dann, wenn ihr Risiko bislang als mittel oder gering eingeschätzt wurde. Wie der britische Gesundheitsdienst NHS hochrechnet, kämen alleine in Großbritannien etwa 15 Millionen Menschen zusätzlich für die Medikamente infrage, in Deutschland wären es fast 20 Millionen. Tausende Leben könnten womöglich gerettet werden. Die optimistische Prognose beruht auf Auswertungen des National Institute for Health and Care Excellence (NICE), das die Empfehlungen für Statine kürzlich ausgeweitet hat, auch wenn die entsprechende Publikation erst für Mai vorgesehen ist.