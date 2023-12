Von Werner Bartens

Der größte Risikofaktor für Gebrechen aller Art steht im eigenen Personalausweis. Allerdings kann das behördlich festgehaltenen Alter schwer in die Irre führen, wie schon ein flüchtiger Blick in eine Runde 45-Jähriger beim "Mädelsabend" oder 55-jähriger Altherrenkicker zeigt. Manche bewegen sich noch elastisch und sehen beneidenswert jung aus, andere Gleichaltrige möchte man fragen, wie lange sie schon in Rente sind. Ärzte sprechen daher zusätzlich vom "biologischen" Alter und bezeichnen manche Patienten mit dem unschönen Begriff "vorgealtert", etwa wenn die Blutgefäße früh verkalkt oder die Gelenkknorpel schon in mittleren Jahren erheblich abgenutzt sind.