Wenn man an Donald Trump und das Thema Medikamentenpreise denkt, fällt einem zuallererst die legendär absurde Prozentrechnung des US-Präsidenten ein: Er habe die Preise „um 500 Prozent“ günstiger gemacht, behauptete Trump etwa Ende Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und man fragte sich, warum die versammelte Wirtschaftselite nicht in kollektives Gelächter ausbrach. Schließlich kann man Preise nicht um mehr als 100 Prozent reduzieren, ansonsten müssten Kunden Geld bekommen, wenn sie etwas kaufen.