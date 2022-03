Von Astrid Viciano

Am 23. Februar 2021 um 10.30 Uhr loggten sich die Teilnehmer anonym in die Software ein und das Experiment startete. Sie begannen sofort zu verhandeln, in ihren Büros in Valencia und Warschau, in Amsterdam und München. Nur fünf Minuten hatten sie in jeder Runde Zeit, um in einem Chat und mit ein paar Mausklicks für Krebspatienten den bestmöglichen Preis für eine neue Therapie gegenüber der Pharmaindustrie durchzusetzen. "So konnten wir herausfinden, welche Strategien wirklich helfen, Medikamentenpreise zu senken", sagt Nora Franzen, Gesundheitswissenschaftlerin am Niederländischen Krebsinstitut in Amsterdam.