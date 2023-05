Kommentar von Werner Bartens

In Deutschland fehlen Medikamente. Gerade wird besonders über den Mangel an Antibiotika für Kinder geklagt. Ärzte verschiedener Fachrichtungen schreiben offene Briefe an die Politik, in denen sie Alarm schlagen, weil die Versorgung "europaweit gefährdet" sei. Einige Bundesländer wollen als Reaktion darauf die Einfuhr von Antibiotika für Kinder "erleichtern", wie es im Politiker-Sprech heißt.